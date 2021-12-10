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Депутат рады заявил о подготовке Киевом военной провокации против России

Депутат рады Кива: Киев готовит в январе 2022 года военную провокацию против России
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Власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе 2022 года военную провокацию против России. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Всё более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами США и Великобританией готовят на конец января военную провокацию с Россией», — говорится в сообщении.

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Таким образом, по его словам, Киев намеревается решить две задачи: страны Запада получат повод ввести против России новые санкции и попробовать заблокировать газопровод «Северный поток — 2», а украинские власти смогут списать свои поражения на войну.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил о стремлении других стран увидеть в России противника.

Также накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) не только не помогает урегулированию на Украине, но и пытается представить Россию стороной конфликта.

В свою очередь депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек указал на то, что попытки Запада вмешиваться во внутренние дела РФ и втянуть в это Украину являются примером агрессивной позиции.

Он добавил, что Германия и Евросоюз должны наконец признать, что многие дипломатические конфликты на Ближнем Востоке, Кавказе и в Восточной Европе не могут быть разрешены без России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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