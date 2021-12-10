В РФ оценили заявления о меньшей опасности штамма «Омикрон»

Заявления о «легкости» «Омикрон»-штамма коронавируса безответственны — его переносят легко те, у кого уже есть иммунитет, но пока неизвестно, как его будут переносить остальные. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«На самом деле на тех выборках, которые сейчас есть, делать выводы преждевременно. <…> Да, клиника у иммунных (обладающих иммунитетом к COVID-19. — Ред.) людей с «Омикроном» крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это «легкий» штамм», — заявил Логунов на международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.

По его словам, есть часть популяции с угнетенным иммунитетом, пожилая часть популяции, и говорить, что данный штамм в их отношении будет легко течь, — безответственно.

Накануне эксперт одного из крупнейших объединений южноафриканских больниц Netcare Group заявил, что «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания, чем при инфицировании вариантом «Дельта». В свою очередь глава департамента здравоохранения провинции Гаутенг, где «Омикрон» активно распространяется, Фредрик Конуана рассказал, что число госпитализаций снижается.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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