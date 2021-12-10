В Москве открылся 20-й детский технопарк

Первый в столице детский технопарк креативных индустрий открылся на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Он стал 20-м детским технопарком в Москве, сообщила 10 декабря заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Программы обучения в «Косыгин парке» рассчитаны на подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», — цитирует Сергунину портал mos.ru.

Занятия в детском технопарке будут вести преподаватели вузов и эксперты.

На площади более 1,5 тыс. кв. м расположены три тематических кластера. Первый кластер «Мода 4.0» включает пять лабораторий: цифрового проектирования, дизайна тканей, дизайна трикотажа, диджитал-дизайна, моделирования и дизайна одежды. В рамках программы «Умная одежда» участники научатся создавать изделия с функциями изменения цвета и формы, контроля физического состояния человека.

Кластер информационных технологий содержит три лаборатории, в числе которых «VR/AR», «Робототехника», «Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников». Юные москвичи научатся применять цифровые технологии для автоматизации процессов создания одежды и аксессуаров. Кроме того, ученики изучат основы проектирования, изготовления и программирования роботизированных устройств.

Третий кластер под названием «Чистый мир» содержит лаборатории «Растительные волокна и экотекстиль», «Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика» и «Охрана окружающей среды». На лекциях расскажут о создании экологичной одежды и рациональном потреблении ресурсов.

При этом посетители детского технопарка смогут не только присоединиться к продолжительным образовательным программам, но и принять участие в мастер-классах, лекциях и соревнованиях.

«Косыгин парк» расположен в Центральном административном округе Москвы по адресу: ул. Малая Калужская, 1.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия детского технопарка «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)). В технопарке будут заниматься учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет. Здесь создано четыре лаборатории: промышленного дизайна, «умных» технологий на транспорте, водного транспорта и VR/AR. Также в здании имеются IT-класс и лекционный зал.

В 2018 году была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.