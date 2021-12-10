Пилот погиб при крушении вертолета Robinson в Сибири

Пилот погиб в результате крушения вертолета Robinson в Кемеровской области. Об этом 10 декабря сообщает РЕН ТВ.

Ранее в этот день воздушное судно подало аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае. На место происшествия был направлен спасательный вертолет Ми-8. Позднее вертолет обнаружили разрушенным вблизи Каракольских озер.

Источник в экстренных службах заявил, что на борту судна находился пилот, он летел за туристами.

Также в пятницу частный семиместный вертолет IAR 316B совершил аварийную посадку в Республике Бурятия после того, как попал в вихревое кольцо. На борту воздушного судна находился один человек, он не пострадал. Вертолет в результате жесткой посадки оказался частично разрушен.

По факту авиаинцидента сотрудники СК начали доследственную проверку