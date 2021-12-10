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Bloomberg: страны Восточной Европы осудили план Байдена провести встречу России и НАТО

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Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.

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Как отмечает источник агентства, правительство одной не уточненной страны в регионе «яростно требует немедленных разъяснений» относительно того, что именно планирует обсуждать президент США с НАТО и Москвой.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — сообщил источник.

Другой источник отметил, что в Восточной Европе опасаются, что США могут пойти на уступки перед Россией, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее представитель американской администрации сообщил, что США в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в Европе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы урегулировать сложившуюся вокруг России и Украины ситуацию дипломатическим путем.

Заместитель пресс-секретаря также добавила, что власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно расширения альянса.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

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