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Путин заявил о работавших в правительстве в 90-х годах сотрудниках ЦРУ

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В середине 1990-х годов сотрудники ЦРУ работали советниками некоторых членов российского правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря.

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По словам главы государства, в те годы об этом не подозревали.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — заявил российский лидер.

Путин рассказал, что сотрудники американских спецслужб давали советы и участвовали в управлении государством.

По словам главы государства, «это только один пример» попыток вмешательства в дела страны, на самом же деле их было намного больше.

Кроме того, по словам президента, позже в США этих членов разведки привлекли к уголовной ответственности за нарушение американского законодательства: работая в кабмине они принимали участие в приватизации, дополняет «Газета.Ru».

Так, несколько человек были осуждены и получили различные сроки лишения свободы.

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.

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