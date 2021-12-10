Сотрудники МЧС проводят проверки ледовых переправ

Инспекция по маломерным судам проверяет ледовые переправы. С наступлением морозов в регионах строят пути на реках, сообщает телеканал «Известия». Перед открытием зимней дороги приезжают сотрудники МЧС. Спасатели проверяют толщину льда в местах выезда техники. Уже функционируют 50 переправ и 13 зимников.

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