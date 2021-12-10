Спасатели нашли пропавший в Сибири вертолет Robinson-66

Вертолет Robinson R-66, который пропал после вылета Новокузнецка (Кемеровская область), обнаружен разрушенным вблизи Каракольских озер (Республика Алтай). Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Вертолет найден разрушенным вблизи Каракольских озер, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту только пилот, он летел за туристами», — заявил источник.

3 октября при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R44. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Очевидцы рассказывали, что слышали, как затих двигатель, вероятно, его отказ и послужил причиной крушения.

Известно, что вертолетом управлял один из лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М» Александр Шапочкин. По информации РЕН ТВ, пассажирами разбившегося Robinson R44 была молодая пара: Христина К. 2000 года рождения и Семен С. 1999 года рождения.