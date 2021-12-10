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Политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию без объяснения причин

Захарова: российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию без объяснения причин
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Российского политолога, доктора наук Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию без объяснения причин. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», — написала она в своем Telegram.

В связи с этим представитель российского ведомства обратилась к молдавским коллегам.

«Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век», — подчеркнула Захарова.

25 октября российский сенатор Вадим Деньгин заявил «Известиям», что властям Молдавии необходимо думать о конструктивном взаимодействии с Россией, поскольку от этого зависит экономика страны.

На важность российско-молдавского диалога также указывала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе встречи с послом РФ в республике Олегом Васнецовым в августе. В ходе беседы стороны проанализировали эффективность межправительственных механизмов реализации торговли, культурного обмена и усиления двустороннего сотрудничества.

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