Рейтинг M-Rate возглавили лидирующие в госпрограмме «Приоритет 2030» вузы

В Минобрнауки назвали лучшие учебные заведения страны в рейтинге М-Rate. Он показывает, насколько качественно институт или университет привлекает к себе внимание в СМИ, соцсетях и на собственном сайте, передает телеканал «Известия».

По совокупности этих трех показателей победу одержал Московский экономический университет имени Плеханова. Также есть лидеры и по каждому из упомянутых направлений. С соцсетями лучше всех работают в Уральском университете, а самый привлекательный портал — у Томского госуниверситета.

Примечательно, что все эти вузы лидируют и в государственной программе «Приоритет 2030», которую реализует Минобрнауки. По ней каждый участник ежегодно будет получать как минимум 100 млн рублей на развитие.

В университете имени Плеханова знают, как распорядиться такой солидной поддержкой.

«Программа «Приоритет 2030» выступает для нас драйвером дальнейшего развития. Ключевыми характеристиками нашей целевой модели к 2030 году являются формирование среды поддержки предпринимательства и инноваций, масштабная подготовка кадров для цифровой экономики, воспитание социально ответственных граждан, поддержка регионального развития», — рассказал ректор РЭУ имени Плеханова Иван Лобанов.

Университет уже реализует первые шаги на пути к цели — открыты новые образовательные программы и направления исследований. В вузе говорят, что в конечном итоге они станут одним из самых цифровых учебных заведений России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.