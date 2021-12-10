Владельца заброшенной больницы в Хабаровске ждет суд за травмы ребенка

В Хабаровске будут судить собственника недостроенного здания больницы, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 13-летнего ребенка. Мальчик упал с третьего этажа.

Следствие установило, что 12 мая этого года вечером мальчик зашел на территорию недостроенного объекта в поселке Березовка в Хабаровске и проник в помещение больницы. Во время игры он упал с третьего этажа и получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвинение полагает, что владелец объекта не принял мер, которые препятствовали бы несанкционированному доступу на территорию, и не обеспечил консервацию здания. Собственник признал вину в полном объеме.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд, пишет ИА AmurMedia.