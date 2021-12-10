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Вертолет Robinson R66​​​​​​​ подал аварийный сигнал на Алтае

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Частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Росавиации.

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Уточняется, что на место происшествия направлен спасательный вертолет Ми-8.

«Был принят сигнал аварийного маяка — экоспаса. И в эти координаты из Горно-Алтайска вылетел спасательный Ми-8. Произошло это в районе Каракольских озер», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Robinson R66 — пятиместный вертолет производства американской компании Robinson Helicopter.

Ранее в этот день частный семиместный вертолет IAR 316B совершил аварийную посадку в Республике Бурятия после того, как попал в вихревое кольцо. На борту воздушного судна находился один человек, он не пострадал. Вертолет в результате жесткой посадки частично разрушен.

По факту авиаинцидента сотрудники СК начали доследственную проверку.

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