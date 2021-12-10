В России выделили четыре независимых полногеномных штамма «Омикрон»

В России выделили четыре независимых полногеномных штамма COVID-19 «Омикрон» от разных туристов. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил директор центра Роспотребнадзора «Вектор» Ринат Максютов на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от <...> разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», — заявил Максютов.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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