Троллейбусы с автономным ходом запустят в Волгограде с 2022 года

В Волгограде с 1 января 2022 года изменится транспортная схема, также планируется запустить троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Вместимость одного троллейбуса с автономным ходом составляет 90 пассажиров. Всего на улицы города выпустят 56 таких транспортных средств.

Согласно обновленной схеме пассажирского транспорта, с нового года троллейбус вновь заработает в поселке Нижний Тракторный. В мае будет запущен маршрут, связывающий поселок ГЭС с площадью Куйбышева в поселке Тулака.

Помимо этого, два новых троллейбусных маршрута планируется открыть в Жилгородке. Один из них будет курсировать до площади Куйбышева, другой — в район Спартановки.

Изменения также коснутся автобусного движения. По словам замглавы департамента горхозяйства Сергея Комлева, корректировки связаны с ликвидацией дублирующих маршрутов, чтобы не создавать нездоровую конкуренцию на одних их тех же маршрутах между автобусами и троллейбусами.