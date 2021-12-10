Отложенный из-за неполадок пуск «Протон-М» состоится 13 декабря

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экпресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», перенесенный из-за неполадок, запланирован на 13 декабря. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в Telegram.

В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отметил, что вывоз ракеты на стартовый стол состоится в субботу, 11 декабря.

Накануне пуск ракеты-носителя перенесли из-за выявленных в разгонном блоке «Бриз-М» неполадок. По его словам, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе.

18 ноября сообщалось, что пуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен с 6 на 12 декабря из-за необходимости доработки разгонного блока. Ранее, 23 сентября, стало известно, что запланированный на 8 ноября запуск спутников перенесен на 6 декабря.

Спутники планируется разместить на геостационарной орбите — круговой орбите высотой 36 тыс. км — в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они должны обеспечить высококачественные услуги связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» (ГПКС).

Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 12 телекоммуникационных спутников «Экспресс». Ожидается, что к 2030 году в ее состав войдут еще 14 спутников.