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Несогласованные киоски и кафе демонтируют в Казани

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В Казани планируется снести торговые павильоны и кафе, которые разместили без согласования. Соответствующее распоряжение подписали замглавы исполкома Ильдар Шакиров и глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

В общей сложности необходимо демонтировать девять объектов. В их числе киоски, кафе, один шлагбаум, цепь, помещение для охраны и забор. Работы пройдут в садовом товариществе Залесный, на улицах Юлиуса Фучика, Агрызская, Декабристов, Галии Кайбицкой, Фатыха Амирхана, Восстания, Гудованцева и на проспекте Победы, пишет InKazan.ru.

С 10 по 14 декабря владельцы могут снести свои павильоны самостоятельно. С 15 декабря стартует принудительный демонтаж. Работы должны завершиться до 15 марта 2022 года.

9 декабря сообщалось, что в Казани открылся отремонтированный после нападения вандалов отапливаемый закрытый остановочный павильон на улице Васильченко.

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