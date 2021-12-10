Быстровозводимые спорткомплексы начали строить в Удмуртии

В Удмуртии запустили пилотный проект по созданию быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов). Об этом министр спорта и молодежной политики республики Александр Варшавский рассказал на своей странице в Facebook.

«Растет спрос на многофункциональные, комфортные залы для занятия спортом. Мы запустили пилотный проект — быстровозводимые ФОКи», — цитирует министра Udm-info.ru.

Отмечается, что комплексы не требуют серьезного обслуживания и внушительных денежных инвестиций. Плюсом подобных сооружений также служит возможность быстро перепрофилировать их под любые виды спорта.

Где именно строится первый объект, Варшавский не уточнил, однако отметил, что такие ФОКи планируется возвести в каждом районе республики. В ближайшее время работы должны начаться в Воткинске, Глазове, Завьяловском и Якшур-Бодьинском районах.