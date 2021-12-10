Слащинин обратился с просьбой к Дижону в преддверии поединка

Российский боец Тимур Слащинин перед боем в рамках турнира «Буря на Волге» с камерунским спортсменом Тайсоном Дижоном попросил его не бегать по рингу. Об этом сообщает в пятницу, 10 декабря, телеканал РЕН ТВ.

«Не бегай, пожалуйста, по рингу, как ты бегал от Дацика, и в итоге он тебя выкинул из ринга. Бегать от меня у тебя не получится», — сказал он.

В свою очередь, камерунец отметил, что будет рад встрече со Слащаниным, и выразил надежду на то, что оба продемонстрируют свою подготовку.

Боксерский турнир «Буря на Волге» пройдет в Самаре 17 декабря. Помимо Слащинина и Дижона, в нем примут участие и другие бойцы: Денис Вильданов против Максима Щербакова. Эдгар Гукасян в реванше с Рикардо Вийяльбой попробует вернуть себе чемпионский пояс. Максим Бабанин будет состязаться с бразильцем Иринеу Костой.

Поединки покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.