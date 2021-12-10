В Крыму рассказали о судоходстве в Керчь-Еникальском канале

Судоходство в Керчь-Еникальском канале в данный момент осуществляется в штатном режиме. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой временно исполняющего обязанности министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Накануне центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что «Донбасс» лег на обратный курс.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

10 декабря политолог Юрий Коломейцев выразил мнение, что название корабля ВМС Украины «Донбасс» было выбрано не случайно, в нем содержится «злой умысел». Такое название было выбрано, чтобы напомнить о войне в Донбассе, в которой, как считает украинская сторона, «агрессором» является Россия, отметил эксперт.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.