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Прихода сразу нескольких циклонов ожидают в ЕАО

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Два циклона придут на выходных, 11 и 12 декабря, на территорию ЕАО. Они принесут в автономию снегопады, которые должны быть не очень интенсивными.

Как рассказала ИА EAOMedia ведущий синоптик областного гидрометеобюро Наталья Алешина, зима этого года протекает в регионе не по привычному сценарию, поскольку обычно в это время в ЕАО хозяйничает сибирский антициклон и не дает хода активным циклонам.

Сейчас такого устойчивого положения не наблюдается, в районы автономии периодически проникают волновые неглубокие циклоны или фронтальные разделы. Вынос воздушных масс с южных районов Китая способствует повышенному температурному фону.

По этой причине в субботу, 11 декабря, ожидается умеренный снегопад. Столбики термометров в ночные часы будут опускаться до -16 градусов, а в дневные — подниматься до -3.

В воскресенье, 12 декабря, также ожидается небольшой снегопад, но уже от другого фронтального раздела. Однако вместе с ним придет и небольшое похолодание. Ночью похолодает до -20 градусов, а днем будет около 10 градусов мороза.

9 декабря сообщалось об аномальном потеплении на территории Приморского края. На деревьях появились почки. Так, накануне температура воздуха достигла +8 градусов.

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