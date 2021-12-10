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В Бурятии начали доследственную проверку после аварийной посадки вертолета

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Сотрудники СК начали доследственную проверку по факту аварийной посадки частного вертолета IAR 316B в республике Бурятия. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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По предварительным данным, в этот день воздушное судно осуществляло полет по маршруту село Смоленщина Иркутской области — село Выдрино республики Бурятия.

«Около 10 часов 33 минут местного времени вертолет осуществил жесткую посадку в 10 км от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Республики Бурятия, точное место посадки вертолета устанавливается. На борту вертолета находился командир воздушного судна, который в настоящее время эвакуирован с места происшествия», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пилот не пострадал, его доставили в село Выдрино Чунского района Иркутской области. Вертолет в результате жесткой посадки частично разрушен.

В ГУ МЧС по региону ранее в этот день уточняли, что вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо.

Накануне военно-транспортный самолет совершил экстренную посадку вне аэродрома под Псковом из-за отказавшего двигателя. В самолете было десять десантников и три члена экипажа. Позднее выяснилось, что российские десантники выполняли учебно-тренировочный полет на самолете Ан-2.

Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Отмечается, что старший лейтенант Максим Кабаков будет представлен к награде за проявленное мужество.

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