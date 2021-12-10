В России за сутки выявили 30 873 случая коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 30 873 случая коронавируса. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 30 873 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 657 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267) и Московской области (1712).

Всего в стране зарегистрировано 9 956 679 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 287 180 летальных исходов, выздоровели 8 673 518 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. К ним относятся — ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация, рассказала она журналистам.

8 декабря во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что смертность от последствий COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. С 25 ноября по 5 декабря было зафиксировано около 52,6 тыс. смертей по всему миру. Однако ВОЗ добавила, что Американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

За неделю врачи зафиксировали около 4,1 млн новых случаев COVID-19. При этом большой рост заболеваемости был выявлен в Африке (на 79%). В Американском регионе прирост отмечен в 21%. В других странах заболеваемость либо упала, либо практически не подверглась изменениям.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. Однако, по его словам, выводы о новом варианте делать рано.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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