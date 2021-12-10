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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Синоптик Тишковец назвал прошедшую ночь в Москве самой холодной с начала зимы
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Ночь с 9 на 10 декабря стала самой морозной с начала зимы. Об этом сообщил в пятницу, 10 декабря, в Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров застыли на отметке минус 15,6 [градуса]. Что в два раза холоднее климатической нормы — это самая холодная ночь текущего сезона», — говорится в сообщении.

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Тишковец добавил, что в Московской области также было морозно. К примеру, в Клину температура воздуха опустилась до -24,1 градуса, в Волоколамске — -23,4 градуса, в Электростали — -22,7 градуса.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура начнет повышаться уже воскресенье, 12 декабря и продолжит расти в начале следующей недели.

Вильфанд уточнил, что 12 декабря днем температура в столице достигнет -2…-4 градуса. Ко вторнику температура устремится к нулю.

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