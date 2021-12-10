Политолог прокомментировал инцидент с кораблем ВМС Украины

Название корабля ВМС Украины «Донбасс» было выбрано не случайно, в нем содержится «злой умысел». Такое мнение 10 декабря в беседе с «Известиями» выразил политолог Юрий Коломейцев, комментируя недавнее приближение судна к Керченскому проливу.

«Само собой, название судна было выбрано не просто так. Я думаю, это не случайность, это самый настоящий злой умысел. Для чего это было сделано? Я думаю, поработали здесь технологи, и они посчитали, что название «Донбасс» можно использовать как некую технологию влияния на умы украинцев, на тех, кто проживает на территории Донбасса, ну, и само собой, на граждан России», — указал эксперт.

По его словам, такое название было выбрано, чтобы напомнить о войне в Донбассе, в которой, как считает украинская сторона, «агрессором» является Россия. Как отметил Коломейцев, власти Украины всячески пытаются это доказать, однако успешность данных попыток остается под вопросом.

Также Киев таким образом пытается побудить заграничных партнеров к оказанию финансовой поддержки, убежден политолог.

Ранее в этот день политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.