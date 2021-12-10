В белорусской делегации заявили о пользе для Крыма после присоединения к России

Крыму пошло на пользу присоединение к России, регион активно и динамично развивается. Об этом «РИА Новости» заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

«Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова», — сказал он.

Дзермант добавил, что крымчане рады тому, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и пошли на референдум в 2014 году.

9 декабря белорусская делегация прибыла в Крым для участия в заседании Ливадийского форума. В состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах посетить полуостров. Он отметил, что этот визит будет означать признание субъекта частью России. Белорусский лидер сказал, что хочет начать поездку с Севастополя.

В свою очередь, губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.