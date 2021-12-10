Частный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии

В Республике Бурятия частный семиместный вертолет IAR 316B совершил аварийную посадку. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На борту воздушного судна находился один человек.

«Сегодня в 11:06 по местному времени (06:06 мск) от оперативного дежурного ФКУ «Сибирский АПСЦ» г. Новосибирск в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе населенного пункта Выдрино Кабанского района. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа», — указано в публикации.

Как уточнили в ведомстве, пилота доставили в больницу, которая находится в селе Выдрино.

По данным «Известий», аварийную посадку вертолет совершил в 10 км от населенного пункта Новоснежный. Причиной стало попадание судна в завихрение. Личность командира вертолета устанавливается.

Накануне военно-транспортный самолет совершил экстренную посадку вне аэродрома под Псковом из-за отказавшего двигателя. В самолете было десять десантников и три члена экипажа. Позднее выяснилось, что российские десантники выполняли учебно-тренировочный полет на самолете Ан-2.

Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Отмечается, что старший лейтенант Максим Кабаков будет представлен к награде за проявленное мужество.