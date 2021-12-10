Трепанга на 15 млн рублей нашли у жителя Корсакова

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области пресекли деятельность по переработке ценных биоресурсов, добытых незаконно. В Корсакове было изъято более 120 кг трепанга.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в ведомстве, в доме, принадлежащем местному жителю, нашли нелегальный цех, в котором перерабатывали, фасовали и хранили трепанга дальневосточного для последующей продажи.

По предварительной оценке, причиненный водным биологическим ресурсам ущерб превышает 15 млн рублей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Трепанг является редким и ценным морским животным, обладающим уникальными свойствами. Он занесен в Красную книгу России как исчезающий вид. Его вылов на территории Дальнего Востока строго запрещен.