Рекомендации по лечению COVID-19 могут изменить из-за «Омикрона»

Решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению коронавируса будет приниматься после изучения штамма «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время своего визита в Пермь.

«Мы изучим все особенности [нового штамма «Омикрон»], в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений [в рекомендациях], что не требует», — сказал министр здравоохранения.

Сейчас в России действует 13.1 версия методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Последний раз Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации 18 ноября. Так, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации).

9 декабря консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», чем отличаются симптомы при заболевании штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон». По ее словам, симптомы «Омикрона», как и у других штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ: слабость, повышенная усталость, высокая температура тела, головные боли, снижение аппетита.

7 декабря британский врач Дэвид Ллойд предупредил о необычном симптоме, который проявляется у детей, заболевших новым штаммом «Омикрон», — сыпи. Ллойд рассказал, что она появляется у 15% детей. При этом наряду с сыпью возникают такие симптомы, как усталость, головная боль и потеря аппетита, добавил врач.

Медики из Южно-Африканской Республики рассказали в конце ноября, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

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