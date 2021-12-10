Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

резиденты США и Украины провели переговоры по телефону. Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили недавний разговор хозяина Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, передает телеканал «Известия».

Президент США заверил, что не заключал сделок с Россией. И подтвердил подтвердил готовность предоставить помощь, чтобы Украина могла дать отпор в случае агрессии.



Стороны обсудили и возможность вступления страны в НАТО. Байден заверил, что решение этого вопроса будет зависеть от украинского народа.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разговор длился 1,5 часа и прошел в откровенной атмосфере.

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