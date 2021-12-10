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Судно «Академик Иоффе» прибыло в порт Калининграда
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Судно «Академик Иоффе» прибыло в порт Калининграда

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Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», которое было задержано в начале ноября по иску канадской компании One Ocean Expeditions, прибыло утром 10 декабря в калининградский порт, передает корреспондент «Известий».

7 декабря стало известно, что суд в Дании постановил снять арест с российского корабля. В тот же день судно вышло из Дании и направилось в Россию.

Задержание «Академика Иоффе» произошло в Дании 1 ноября. Арест корабля был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство. На момент задержания на борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

Они вернулись в Россию 24 ноября на судне «Академик Николай Страхов».

В августе 2018 года судно «Академик Иоффе» врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент судно работало по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions.

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One Ocean экстренно отправила на помощь «Академика Сергея Вавилова», уже перевозившего пассажиров. Компания организовала чартерные рейсы, чтобы вывезти всех туристов из Арктики и отправить домой. По данным канадских СМИ, это обошлось ей в $2,8 млн.

В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

В 2018 году у One Ocean Expeditions начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником суда «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» были изъяты. Из-за этого продажи круизов канадской компании рухнули, выполнить обязательства по оплате аренды последнего оставшегося судна она не могла.

В ноябре 2021 года One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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