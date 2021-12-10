Судно «Академик Иоффе» прибыло в порт Калининграда

Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», которое было задержано в начале ноября по иску канадской компании One Ocean Expeditions, прибыло утром 10 декабря в калининградский порт, передает корреспондент «Известий».

7 декабря стало известно, что суд в Дании постановил снять арест с российского корабля. В тот же день судно вышло из Дании и направилось в Россию.

Задержание «Академика Иоффе» произошло в Дании 1 ноября. Арест корабля был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство. На момент задержания на борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

Они вернулись в Россию 24 ноября на судне «Академик Николай Страхов».

В августе 2018 года судно «Академик Иоффе» врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент судно работало по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions.

One Ocean экстренно отправила на помощь «Академика Сергея Вавилова», уже перевозившего пассажиров. Компания организовала чартерные рейсы, чтобы вывезти всех туристов из Арктики и отправить домой. По данным канадских СМИ, это обошлось ей в $2,8 млн.

В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

В 2018 году у One Ocean Expeditions начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником суда «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» были изъяты. Из-за этого продажи круизов канадской компании рухнули, выполнить обязательства по оплате аренды последнего оставшегося судна она не могла.

В ноябре 2021 года One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.