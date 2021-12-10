Прямой эфир
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут изменить из-за «Омикрона»
Происшествия
В МЧС сообщили о поисках двух рыбаков на Сахалине
Общество
Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве на следующей неделе
Мир
В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы
Мир
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при «Омикроне»
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные $471 тыс.
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Мир
Судно «Академик Иоффе» прибыло в порт Калининграда
Мир
США обсуждают планы контактов с РФ и НАТО по безопасности в Европе

Bloomberg узнал о возмущении НАТО из-за диалога Байдена и Путина

Bloomberg: в НАТО пришли в ярость из-за диалога Байдена с Путиным
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение США организовать встречу НАТО с Россией для обсуждения вопросов по Украине. Об этом 9 декабря сообщает Bloomberg.

В частности, согласно источникам агентство, правительство одной не уточненной страны в регионе «яростно требует немедленных разъяснений» относительно того, что именно планирует обсуждать президент американский лидер Джо Байден с Североатлантическим альянсом и Москвой.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Другой источник выразил беспокойство, к каким именно уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и сдерживания НАТО.

Кроме того, после заявления Байдена о встрече, в которой примут участие «как минимум четыре основных союзника по НАТО», прибалтийские государства задались вопросом: кто будет исключен из переговоров в пользу западноевропейских союзников.

Ранее в четверг представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в Европе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о встречах с Россией по Украине с участием НАТО — это односторонние заявления.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден. в частности, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В ответ на это Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021