Bloomberg узнал о возмущении НАТО из-за диалога Байдена и Путина

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение США организовать встречу НАТО с Россией для обсуждения вопросов по Украине. Об этом 9 декабря сообщает Bloomberg.

В частности, согласно источникам агентство, правительство одной не уточненной страны в регионе «яростно требует немедленных разъяснений» относительно того, что именно планирует обсуждать президент американский лидер Джо Байден с Североатлантическим альянсом и Москвой.

Другой источник выразил беспокойство, к каким именно уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и сдерживания НАТО.

Кроме того, после заявления Байдена о встрече, в которой примут участие «как минимум четыре основных союзника по НАТО», прибалтийские государства задались вопросом: кто будет исключен из переговоров в пользу западноевропейских союзников.

Ранее в четверг представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в Европе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о встречах с Россией по Украине с участием НАТО — это односторонние заявления.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден. в частности, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В ответ на это Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.