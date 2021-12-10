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Названы способы быстро сбросить лишний вес к Новому году

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Сбросить вес за оставшееся время до Нового года сложно, но возможно. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как это сделать без ущерба для здоровья.

По словам врача, подготовку к Новому году может омрачить открытие, что платье или костюм, которые хотелось бы надеть на праздник, уже не соответствуют фигуре. Чаще всего это обстоятельство заставляет женщин резко сбрасывать вес в декабре, отметила Соломатина.

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«Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм», — сказала диетолог в интервью радио Sputnik 10 декабря.

По словам Соломатиной, быстрое избавление от лишних килограммов может навредить здоровью. Поэтому не следует ставить перед собой такую цель. Лучше сосредоточиться на легко достижимых результатах.

«До Нового года осталось не так много времени, поэтому сильно похудеть не удастся, да и не стоит этого делать, поскольку быстро худеть вредно. Но сбросить некоторое количество килограммов возможно», — уточнила диетолог.

Как подчеркнула врач, коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд.

«Это нужно потому, что мы набираем жир, когда едим сладкое, а соленое задерживает в организме влагу, сбивает обменные процессы и провоцирует отечность», — добавила врач.

По ее словам, в случае похудения необходимо включить в меню как можно больше овощных блюд, а также обогатить рацион клетчаткой.

«То есть буквально каждый прием пищи надо сопровождать овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника», — рассказала врач.

6 декабря диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о способах здорового похудения к новогодним праздникам.

По словам врача, физическая активность, нормальный сон и сильная мотивация избавиться от лишнего веса являются главными секретами здорового похудения, в том числе перед Новым годом.

За несколько недель до праздников, как подчеркнул Гинзбург, можно сбросить два-три килограмма без вреда для здоровья. Он предупредил, что получение недостаточного количества энергии с продуктами грозит тем, что организм не сможет физически из своих запасов извлечь необходимую для обеспечения потребностей разницу. Потому, по словам Гинзбурга, стоит признать сразу, что много сбросить за короткое время не получится.

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