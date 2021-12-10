Витория раскрыл причину первого места «Спартака» в группе ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал 9 декабря, как его команда заняла первое место в группе Лиги Европы.

«Может быть, мы и были аутсайдерами, но прекрасно понимали, что нужно сделать и готовились к матчам. И даже несмотря на все проблемы с травмами и карточками, мы достигли этого», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что у «Спартака» был сложный период: до середины декабря команда сыграла 26 матчей.

При этом, по словам главного тренера, он и его штаб понимают, «как работают эти лиги, эти системы». И игроки принимают вызов от других участников соревнований. добавил он.

Витория поздравил болельщиков футбольного клуба, самих игроков и «тех, кто поспособствовал этому успеху».

Ранее в четверг московский «Спартак» обыграл польскую «Легию» и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

Игра прошла не без инцидентов. После пропущенного хозяевами гола болельщики «Легии» стали кидаться мусором и кричать русофобские кричалки в адрес россиян.