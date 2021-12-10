Путин сравнил события в Донбассе с геноцидом

Происходящее в Донбассе напоминает геноцид. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает телеканал «Известия».

«Должен сказать и о русофобии как первому шагу к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем, и это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий», — отметил российский лидер.

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