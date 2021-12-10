В нескольких детских лагерях под Ростовом прошли обыски, передает телеканал «Известия».

Следователи проверяют документы на возможное хищение средств. Подозреваемый — бывший депутат одного из сельских поселений. Дом экс-парламентария не похож на жилище народного избранника. В комнатах повсюду хрусталь, дорогая мебель и обилие позолоты. В зоне сауны — бассейн и статуя обнаженной девушки. Виталий Латышев возглавлял несколько детских лагерей. Экс-депутат мог присвоить часть денег на оздоровление детей из малообеспеченных семей.

С 2015 года организации Латышева получили из бюджета 1 млрд рублей. Предварительно, 30% средств осело в карманах бывшего депутата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.