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В ЛНР назвали последнее заседание ТКГ безрезультатным

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Внеочередная встреча контактной группы по Донбассу, нацеленная на укрепление режима прекращения огня, закончилась безрезультатно, рассказал «Известиям» представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник.

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По его словам, Украина не хочет полноценной работы Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, на который возлагается функция коммуникации и верификации.

«В случае нарушений стороны должны связываться между собой, но Киев не хочет общаться с представителями Луганска и Донецка. Он предпочитает верифицировать обстрелы с Германией, Францией и ОБСЕ. Украина также не намерена отказываться от своих заявлений о фактическом несоблюдении режима прекращения огня», — отметил Мирошник.

Таким образом, реальной деэскалации по-прежнему нет. Более того, как сообщила 9 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, Киев перебрасывает на восток тяжелые вооружения, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику и продолжает использовать беспилотники.

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