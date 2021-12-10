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Олимпийского чемпиона Аньеля обвинили в изнасиловании подростка

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Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Янника Аньеля задержали в Париже по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 9 декабря сообщил телеканал CNews.

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В полиции города Мюлуза, куда доставили мужчину, также подтвердили задержание 29-летнего спортсмена.

«Аньель был взят под стражу утром в Париже по поручению судьи из Мюлуза по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки», — рассказали в полиции.

По информации СМИ, расследование было начато после того, как спортсменка, тренировавшаяся с Аньелем в Мюлузе в 2014-2016 годах, подала против него иск. К настоящему времени ряд пловцов, как завершивших карьеру, так и действующих, допросили в рамках расследования.

В 2012 году Янника Аньель выиграл две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде в Лондоне. Кроме того, спортсмен является двукратным чемпионом мира. Карьеру Аньель завершил в 2016 году.

2 ноября в Париже полицейские задержали французского актера Эри Абиттана по обвинению в изнасиловании. Местные СМИ сообщали, что 47-летнего актера 31 октября доставили на допрос в здание судебной полиции. Артист был задержан после того, как на него подала жалобу женщина.

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