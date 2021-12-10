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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

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Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в столице в пятницу, 10 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от –15 до –13 градусов. Ночью температура опустится до –17 градусов.

Синоптики предупреждают о формировании местами гололедицы.

Ветер в московском регионе будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость 3–8 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 760-761 мм ртутного столба.

9 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о «сибирских» морозах в ближайшие дни.

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