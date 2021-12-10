Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Госдеп опроверг данные о соглашении между Байденом и Путиным по Украине
Мир
Штаб операции в Донбассе отверг угрозу со стороны украинского корабля
Мир
В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы
Мир
Байден провел беседу с «Бухарестской девяткой» после саммита с Путиным
Мир
В МИД Франции рассказали о планах ЕС вернуть миссию в Афганистан
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Наука
Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ФАС России проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба России проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг и на регулярной основе продолжит проводить мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Поднять и простить: тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными
При этом поддержку граждан при оплате ЖКУ планируют усилить — кого коснутся изменения

В ФАС отметили, что, помимо инструмента предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, в России созданы другие разнообразные механизмы поддержки граждан, связанные с получением и оплатой коммунальных услуг.

«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — говорится в сообщении.

Таким образом, социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится, резюмировало ведомство.

Как сообщили ранее в этот день «Известия» со ссылкой на ФАС, в среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года повысятся не более, чем на 4%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021