ФАС России проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг

Федеральная антимонопольная служба России проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг и на регулярной основе продолжит проводить мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС отметили, что, помимо инструмента предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, в России созданы другие разнообразные механизмы поддержки граждан, связанные с получением и оплатой коммунальных услуг.

«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — говорится в сообщении.

Таким образом, социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится, резюмировало ведомство.

Как сообщили ранее в этот день «Известия» со ссылкой на ФАС, в среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года повысятся не более, чем на 4%.