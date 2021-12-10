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Минцифры продлило эксперимент по переходу на электронные СТС

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Эксперимент по цифровизации СТС стартовал в России 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. За три месяца более 1 млн пользователей установили приложение «Госуслуги.Авто», получив электронный вариант документа, сообщили «Известиям» в Минцифры.

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«Водитель может предъявлять инспектору в своем мобильном приложении «Госуслуги.Авто» QR-код на СТС, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Кроме того, через приложение пользователи могут делегировать управление своим транспортным средством другому человеку, то есть передать электронный СТС на свой автомобиль».

Представители министерства сообщили «Известиям», что эксперимент продолжается. В ведомстве не уточнили, на какой срок, но рассказали о новых планах: следующим шагом станет отмена необходимости возить с собой бумажный СТС.

Ранее в ГИБДД отмечали, что использование СТС в электронном виде не отменяет его обязательное наличие в оригинале у водителя. Пока что сотрудники инспекции вправе требовать для проверки пластиковый СТС после предъявления его электронной версии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не на коду: Минцифры продлило эксперимент по переходу на электронные СТС

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