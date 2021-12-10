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Байден заявил Зеленскому об обеспокоенности Запада из-за «агрессии» РФ

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Президент США Джо Байден в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Штатов и Европы «агрессивными действиями» России. Об этом 9 декабря сообщается на сайте Белого дома.

При этом отмечается, что Штаты и их союзники ответят решительными мерами на вторжение РФ на территорию Украины.

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«Президент [Джо] Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства», — следует из сообщения администрации американского президента.

Как говорится в заявлении, Байден подтвердил «непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Помимо того, американский лидер дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или обсуждений по Украине без Украины», следует из официального заявления.

«Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия — лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта», — заключили в пресс-службе Белого дома.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что переговоры президентов Украины и США продлились около полутора часа. Отмечалось, что глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Также Байден заявил в разговоре с украинским лидером, что решение о вступлении страны в НАТО — это решение сугубо Украины и альянса.

Кроме того, лидерами двух стран были затронуты возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.

Также в четверг глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Также он отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

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