В МИД Франции рассказали о планах ЕС вернуть миссию в Афганистан

План присутствия ЕС в Кабуле в настоящее время изучается европейскими институтами. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве иностранных дел Франции.

В ведомстве добавили, что участвуют в этих переговорах наряду с другими государствами-членами объединения.

«Присутствие Евросоюза в Кабуле при этом ни в коем случае не будет означать признание власти талибов (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.), от которых страны ЕС и все международное сообщество все еще ждут отклик на ожидания, изложенные Советом Безопасности ООН», — заявили «Известиям» в МИД Франции.

Напомним, Евросоюз к концу августа почти полностью эвакуировал персонал своей дипломатической миссии из Афганистана после того, как талибы установили там контроль. Тем не менее уже в сентябре представители объединения озаботились вопросом своего присутствия в Кабуле.

На встрече в Словении 2-3 сентября министры иностранных дел договорились не признавать «Талибан», но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Тогда же главы европейских МИДов договорились организовать присутствие ЕС в Кабуле, если позволит обстановка с безопасностью. Однако вопрос оставался нерешенным.

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Если бы да Кабул: ЕС обсуждает план возвращения миссии в Афганистан