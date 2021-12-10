В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюрьмы по делу о работе над криптосервисом, позволяющим скрывать вредоносное программное обеспечение. Об этом 10 декабря сообщил представитель прокуратуры штата Коннектикут Том Карсон.

«Сорок восемь месяцев тюремного заключения», — написал он в ответ на вопрос «РИА Новости» о мере наказания.

Россиянин был признан виновным по делу о работе над криптосервисом, позволяющим скрывать вредоносное программное обеспечение, еще 16 июня. Сообщалось, что ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.

Кошкин проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, нацеленную на кражу персональных данных с зараженных компьютеров.

Он был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста. Согласно следствию, Кошкин помогал Левашову в разработке системы, позволяющей шифровать вредоносное ПО Kelihos.

В сентябре 2018 года сообщалось, Левашов пpизнaл сeбя винoвным по делу o хакерстве в сyдe aмepикaнcкoгo гoрoдa Хартфорд в штате Коннектикут. Всего россиянин признал себя виновным в четырех преступных эпизодах, в том числе в нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру, мошенничестве, краже личных данных и преступном сговоре.