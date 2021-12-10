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СК предъявил обвинения экс-председателю думы Чукотки по делу о хищении

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Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в превышении должностных полномочий экс-главврачу Чукотской окружной больницы, бывшему председателю думы Чукотки Александру Маслову. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщается на сайте регионального ведомства.

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По версии следствия, «в период с 2019 по 2021 годы обвиняемый, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя думы Чукотского автономного округа в размерах, значительно превышавших, установленные ему, а также издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых не принимались».

Отмечается, что из-за противоправных действий чиновника бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 млн рублей.

Обвиняемый задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в этот же день СК попросил заключить под стражу Маслова по делу о злоупотреблении полномочиями.

Инициатор возбуждения уголовного дела депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале подтвердил, что Маслова задержали в среду при попытке вылететь в Москву из Анадыря.

По словам защиты, следствие считает, что экс-председатель думы собирается скрыться от правоохранителей. При этом адвокат подчеркнул, что подзащитный надлежащим образом уведомил следователя о необходимости выехать за пределы Чукотки.

Хинштейн утверждает, что Маслов незаконно получал дополнительные денежные средства из Пенсионного фонда РФ, не являясь при этом неработающим пенсионером. В результате сумма ущерба от противоправных действий экс-председателя думы составила более 1,1 млн рублей. Также, по словам депутата, фиктивное освобождение Маслова от депутатских обязанностей позволило ему незаконно получить почти 2,5 млн рублей компенсации за увольнение.

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