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Два десятка общественных пространств благоустроят в Омске

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В Советском округе Омска в 2022 году благоустроят три большие общественные территории и 18 микротерриторий. Об этом сообщает городская администрация.

В следующем году продолжится благоустройство площади у Дворца культуры студентов и молодежи «Звездный», парка культуры и отдыха «Зеленый остров» и площади имени Лицкевича, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В спальных районах будут обустроены четыре детские площадки, две спортивные и восемь комплексных площадок. Кроме того, планируется привести в порядок территории у дома № 82 по улице Красный Путь и дома № 95 по Полевой, а также сквер «СибНИИСХоз». На территории школы № 95 обустроят хоккейную коробку.

Сейчас власти занимаются подготовкой к конкурным процедурам по поиску подрядчиков.

В конце ноября сообщалось о планах по реконструкции участка от Ленинградского моста до Речного вокзала в Омске. Все пространство планируется разбить на шесть зон: «водный сад», сквер имени Врубеля, площадь Бухгольца, набережную с пляжем, Кадетский сквер и стрелки Оми и Иртыша.

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