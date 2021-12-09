Готовность ремонтируемого путепровода Заполярный–Сальмиярви достигла 87%

В Печенгском округе Мурманской области продолжается реконструкция путепровода Заполярный–Сальмиярви. Готовность объекта достигла 87%, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

На сегодняшний день подрядчик уже полностью демонтировал пролетные строения и отремонтировали промежуточные и крайние опоры. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как уточняет ИА «Би-порт», с шести вечера 10 декабря до шести вечера 13 декабря проезд по путепроводу перекроют. Движение ограничат в связи с планами по бетонированию монолитных участков по оси путепровода. В этот момент необходимо исключить вибрации от транспорта.

Автомобилистам предлагают использовать в качестве объезда трассу «Кола».