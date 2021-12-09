Главу «Орленка» исключили из ЕР из-за подозрений в хищении из бюджета

Руководитель детского оздоровительного центра «Орленок» Виталий Латышев будет исключен из «Единой России», сообщается 9 декабря на официальном сайте партии.

Сообщается, что выдворение Латышева из фракции связано с появившимися в СМИ публикациями о проверках в его отношении из-за предположительной связи с хищениями бюджетных средств.

«Ростовское региональное отделение «Единой России» считает инкриминируемые Виталию Латышеву действия возмутительными, циничными и несовместимыми с членством в партии», — следует из материала.

В партии отметили, что пристально следят за развитием ситуации и настаивают на выявлении всех обстоятельств дела.

В четверг РЕН ТВ опубликовал кадры из роскошного дома бывшего ростовского депутата Латышева. На них запечатлены комнаты с позолоченными предметами мебели, скульптурами, картинами и гигантскими люстрами.

По предварительной информации, с 2015 году по настоящее время Минтрудсоцразвития региона выделяло средства организациям Латышева на оздоровление детей-сирот, а также детей из малоимущих и неблагополучных семей. В целом было выделено более 1 млрд рублей. Однако, по данным РЕН ТВ, 300 млн рублей были потрачены не на эти цели.

Ранее в четверг сообщалось, что у главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.

Ессентукский городской суд 21 июля арестовал Алексея Сафонова на два месяца. Его и шестерых участников возглавляемой им группы, а также четырех гражданских лиц задержали 20 июля за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.