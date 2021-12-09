Дом историка Александра Бертье-Делагарда отреставрирует в Ялте

Власти Ялты объявили о поиске подрядчика на разработку проекта реставрации дома историка и военного инженера Александра Бертье-Делагарда. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о здании на улице Кирова, 17. Исходя из документации, подрядчику предстоит выполнить историко-архивные, библиографические, инженерные изыскания, затем подготовить полный проект реставрации. Завершить работы необходимо в течение 240 дней. Максимальная стоимость контракта составит 7,9 млн рублей, пишет ИА «Крыминформ».

Объект возвели в начале прошлого века по проекту известного архитектора Николая Краснова по заказу Александра Бертье-Делагарда, который переехал в Ялту из Севастополя в конце XIX века. На территории усадьбы он разбил сад, куда завез около 200 видов растений.

Здание является объектов культурного наследия. Сейчас в нем располагается Центр детско-юношеского технического творчества.