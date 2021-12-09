Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
Мир
Макрон анонсировал переговоры с Путиным на следующей неделе
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти
Мир
Переговоры Зеленского и Байдена продолжались полтора часа
Армия
Корабль ВМС Украины взял обратный курс от Керченского пролива
Мир
Грызлов назвал абсурдным предложение Киева включить в СЦКК Францию и Германию
Общество
Путин призвал обеспечить права детей-сирот
Наука
Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Переговоры Зеленского и Байдена продолжались полтора часа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились. Они длились около полутора часа, заявил в четверг, 9 декабря, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах», — рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире канала «1+1».

Также Байден заявил в разговоре с украинским лидером, что решение о вступлении страны в НАТО — это решение сугубо Украины и альянса.

«Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и он этот вопрос даже не готов был обсуждать», — заявил Ермак.

Он также сообщил, что Джо Байден пообещал помощь США в том, чтобы Украина могла дать отпор внешней агрессии.

«Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии», — рассказал Ермак.

Владимир Зеленский в своем Twitter подтвердил, что Джо Байден ознакомил его с содержанием переговоров с Владимиром Путиным в рамках саммита Россия–США.

«Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине», — отметил политик.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. В тот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден в ходе беседы акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021