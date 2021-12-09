Переговоры Зеленского и Байдена продолжались полтора часа

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились. Они длились около полутора часа, заявил в четверг, 9 декабря, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах», — рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире канала «1+1».

Также Байден заявил в разговоре с украинским лидером, что решение о вступлении страны в НАТО — это решение сугубо Украины и альянса.

«Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и он этот вопрос даже не готов был обсуждать», — заявил Ермак.

Он также сообщил, что Джо Байден пообещал помощь США в том, чтобы Украина могла дать отпор внешней агрессии.

«Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии», — рассказал Ермак.

Владимир Зеленский в своем Twitter подтвердил, что Джо Байден ознакомил его с содержанием переговоров с Владимиром Путиным в рамках саммита Россия–США.

«Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине», — отметил политик.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. В тот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден в ходе беседы акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.