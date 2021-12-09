Надземный переход начнут строить на Мельникайте в Тюмени после 2023 года

В Тюмени строительство надземного пешеходного перехода на пересечении улиц Мельникайте и Малыгина планируется начать только после 2023 года. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Изначальный план ведомства включал начало работ на объекте в 2023 году. Однако сроки пришлось перенести, потому что проектная документация не готова, пишет портал «Наш город».

Новые даты пока не определены. Возможно, что строительство пройдет в период между 2024 и 2026 годами.

Как уточняет портал «Наш город», около улиц Мельникайте и Малыгина хотят возвести магистраль беспрерывного движения. В проект уже вложили свыше 3 млрд рублей.